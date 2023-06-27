Временного поверенного в делах Израиля в Москве вызвали в МИД РФ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Израиля в Москве Ронен Краус во вторник был приглашен в МИД России, его внимание было привлечено к высказываниям посла страны в Киеве Михаила Бродского, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"27 июня в МИД России был приглашен для беседы временный поверенный в делах Государства Израиль в Москве Ронен Краус. Внимание израильского представителя было привлечено к публичным высказываниям Посла Израиля в Киеве Михаила Бродского", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Послу напомнили о совместных усилиях России и Израиля по борьбе с переписыванием истории и героизацией нацизма, а также акцентировали важности продолжения усилий на этом направлении.

"В ходе состоявшейся беседы также был обсужден ряд актуальных вопросов российско-израильских отношений. Подтвержден взаимный настрой на их дальнейшее поступательное развитие", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ ранее подвергли критике заявления посла Израиля в Киеве Михаила Бродского о поиске Украиной своих героев и собственной идентичности.

Бродский в интервью израильскому интернет-порталу ITON-TV заявил, что взгляд израильской стороны "на такие личности, как Бандера, Шухевич, Мельник и так далее, сильно отличается от взгляда большинства украинцев".

При этом он отметил, что "Украина находится, конечно, в поиске своей идентичности, в поиске своих героев". "Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев - это герои, которые боролись за независимость", - заявил Бродский, добавив, что, по его мнению, "остановить этот процесс, если реально смотреть на вещи, сегодня невозможно".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на прошлой неделе эти высказывания, напомнила о национальной политике украинских националистов, которых возглавлял Степан Бандера, и отметила, что "если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля".

"Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма", - написала Захарова в своем телеграм-канале.