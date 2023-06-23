Российские корабли выполнили на Балтике ракетные стрельбы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Экипажи корвета "Бойкий" и сторожевого корабля (СКР) "Неустрашимый" выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям на Балтике, сообщил Балтийский флот в пятницу.

"Экипажем СКР были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитно-ракетного комплекса морского базирования "Кинжал" и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик". Корвет поразил воздушные цели из артиллерийских установок А-190 и АК-630", - сказано в сообщении.

Стрельбы выполнялись по имитированным воздушным целям и специальным осветительным снарядам. "В результате выполнения стрельб все цели были поражены", - информирует пресс-служба флота.

По её данным, стрельбы проходили в рамках плановых учений.

"В целях безопасности район выполнения боевых упражнений в Балтийском море и воздушное пространство над ним были объявлены временно опасным для судоходства и полетов всех видов авиации", - говорится в сообщении.