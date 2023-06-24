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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Колонны "Вагнера" должны вернуться в места постоянной дислокации, заявил Суровикин

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Заместитель командующего объединенной группировкой войск (сил) в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин заявил, что группе "Вагнер" необходимо остановить колонны и вернуть их в пункты постоянной дислокации.

"Пока не поздно, и нужно, и необходимо сделать - это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации, остановить колоны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, решить все проблемы только мирным путём под руководством Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации", - говорится в обращении Суровикина, распространенном Минобороны РФ.

Суровикин сообщил, что по приказу руководства Минобороны покинул передовую.

"Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время", - сказал он.

Минобороны РФ Сергей Суровикин ЧВК Вагнер
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