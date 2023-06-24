Дополнительный контроль введен на дорогах Тульской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Дополнительный контроль введен на дорогах Тульской области, сообщила пресс-служба облправительства в субботу.

"Со вчерашнего вечера в регионе усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия. На дорогах введен дополнительный контроль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Губернатор Алексей Дюмин получает оперативную информацию от руководителей силовых структур по текущей обстановке в регионе.

Также автомобилистам предлагается воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон".

"В обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) транзитный проезд временно ограничен. В случае острой необходимости следует искать объездные пути. Просьба отнестись с пониманием к принимаемым мерам", - отмечается в пресс-релизе.