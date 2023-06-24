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Массовые мероприятия отменены в выходные в Тульской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Тульской области приняли решение отменить все запланированные на эти выходные массовые мероприятия.

"В связи с усилением антитеррористических мер в Тульской области было принято решение отменить все запланированные на эти выходные массовые мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что все службы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.

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Ранее сообщалось, что с вечера пятницы в Тульской области усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия. На дорогах введен дополнительный контроль.

Также автомобилистам предлагается воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон".

Временно ограничен транзитный проезд в обоих направлениях со стороны Московской и Липецкой областей.

Тульская область
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