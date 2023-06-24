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Автобусные рейсы отменили из Липецкой области в Воронежскую

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области сообщили об отмене всех автобусных рейсов в Воронежскую область.

"Из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Липецкой области.

В пресс-службе добавили, что вся актуальная информация размещается на сайте автовокзала и в официальных аккаунтах правительства Липецкой области.

Липецкая область Воронежская область
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