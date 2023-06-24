Жителей Липецкой области попросили без необходимости не покидать свои дома

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области попросили граждан оставаться дома.

"Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном и общественном транспорте", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Липецкой области.

В пресс-службе добавили, что ситуация находится под контролем, "но требует понимания со стороны каждого жителя региона".