Все рейсы отменены на главном автовокзале в Ростове-на-Дону

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Главный автовокзал не будет производить и принимать никаких рейсов в субботу, сообщается на сайте АО "Донавтовокзал".

"На 24.06 все автобусные рейсы от Главного автовокзала и на Главный автовокзал отменены. Продажа билетов не производится. Следим за ситуацией, при изменениях - оповестим дополнительно. Информация по 25.06 будет завтра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты, купленные на отмененные рейсы, можно сдать в течение 30 дней.