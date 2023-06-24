Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных и контрактников

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий правовые гарантии освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Соответствующий документ размещён в субботу на официальном портале правовой информации.

Согласно закону гарантии будут распространяться на лиц, совершивших до дня вступления этого закона в силу преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых ведётся предварительное расследование.

Исключение составит ряд статей УК РФ, в частности, предусмотренных ч.1 ст.205.2 "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"; ч.1ст.220 "Незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ"; ч.1 ст.221 "Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ"; ст.280 "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Гарантии освобождения от уголовной ответственности также касаются лиц, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время, совершивших преступления, по которым ведётся предварительное расследование.

Освободиться от уголовного наказания смогут и лица, имеющие судимость, приговоры по делам которых вступили в законную силу до дня вступления закона в силу, в том числе лица, отбывшие наказание или условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания.

В этой категории исключения составят имеющие судимости: за совершение в отношении несовершеннолетних преступлений против половой неприкосновенности; также судимые за преступления, предусмотренные статьями 205 - 205.5 (в частности, это "Террористический акт", "Содействие террористической деятельности", "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности").

Также не подпадают под действие закона судимые по ст.208 ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ"), ст.275 ("Государственная измена"), ст.275.1 ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"), статьями 276 - 280 (это "Шпионаж", "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", "Вооруженный мятеж", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").

Не предусмотрено освобождение от уголовной ответственности и для судимых за диверсионную, экстремистскую деятельность.

Согласно закону, осужденный, призванный на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные силы РФ либо заключивший в период мобилизации, военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, освобождается от наказания условно. При этом последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям.

Предусматривается, что если в период прохождения военной службы лицо, не отбывшее наказание и не освобожденное от наказания, совершит новое преступление, то суд назначит ему наказание по правилам, предусмотренным ст.70 "Назначение наказания по совокупности приговоров" Уголовного кодекса РФ.

Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей (учреждений).

Авторами инициативы стали председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, его первый заместитель Ирина Панькина, председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Как ранее пояснила "Интерфаксу" Панькина, положения, содержащиеся в законе, "предложено распространить только на тех лиц, которые совершили преступления до его вступления в силу для того, чтобы возможность заключить контракт, находясь в исправительном учреждении, не стала мотивацией преступного поведения граждан".

Предусматривается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования и распространится также на правоотношения, связанные с прохождением военной службы лиц, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территориях новых субъектов РФ до 30 сентября 2022 года.