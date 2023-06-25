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Движение по всем региональным участкам дорог возобновлено в Липецкой области

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Автомобильные дороги Липецкой области открыты для движения, сообщает пресс-служба правительства региона в воскресенье.

"Движение транспорта по всем региональным участкам дорог в Липецкой области возобновлено. Где требовалось, проведены восстановительные работы. Завтра приступят к ремонту асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что информация о масштабном разрушении дорог и тем более мостов в регионе не соответствует действительности.

В Липецке также полностью возобновлено автобусное сообщение по всем направлениям. "Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые - отменены перевозчиками. Актуальный график движения размещен на сайте автовокзала", - добавили в облправительстве.

В пресс-службе также сообщили, что в Липецкой области отменили ограничение на проведение массовых мероприятий и концертов в домах культуры.

"Массовые мероприятия снова проводятся в регионе. Возобновляют работу все активности в городских парках, - говорится в сообщении. - Учреждения культуры возвращают в расписание концерты и спектакли".

Ограничение на проведение массовых мероприятий было введено накануне утром.

Липецкая область
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