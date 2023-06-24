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Некоторые дороги в Липецкой области специально повредили для затруднения проезда техники

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области сообщили, что некоторые дороги были специально повреждены для затруднения передвижения техники.

"Приостановлено движение по части дорог регионального значения. На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено - перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам", - говорится в сообщении оперативного штаба региона в телеграм-канале в субботу.

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Отмечается, что областным управлением дорог и транспорта разработан план восстановления дорожного полотна. Как только позволит ситуация, рабочие выйдут на объекты.

"Понимаем, какие неудобства из-за этого испытывают жители региона, но безопасность превыше всего, - отмечается в пресс-релизе. - Еще раз обращаем внимание на серьезность сложившейся ситуации и рассчитываем на понимание".

Ранее в Липецкой области ограничили выезд на трассу М-4 "Дон" и попросили жителей не выходить из дома.

Липецкая область
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