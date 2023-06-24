Липецкая область отменяет ограничения на движение по трассам

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что власти в ближайшее время отменят ограничения на движение по дорогам региона.

"Введённые сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили - здесь не сложно, сделаем быстро", - написал Артамонов в телеграм-канале в субботу.

Ранее власти Липецкой области запретили выезжать на трассу М-4 "Дон", а также ограничили въезд в Липецк с некоторым сторон. Кроме того, было отменено автобусное сообщение с Воронежем, Москвой и Тулой.