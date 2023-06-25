Тамбовская область сняла ограничения на проведение массовых мероприятий

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил об отмене запрета на проведение массовых мероприятий, введенного накануне из-за оперативной обстановки.

"Информирую, что принял решение об отмене всех ограничений касательно проведения массовых мероприятий. Совместно с Министерством образования и науки области и муниципалитетами прорабатываем варианты по проведению выпускных мероприятий, которые не состоялись вчера. Информацию о принятом решении сообщим дополнительно", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Накануне глава региона сообщал, что "для безопасности жителей области, а также с целью избежания возможных внештатных ситуаций принято решение отменить все ранее запланированные вечерние массовые мероприятия". Также в Тамбовской области были отменены выпускные вечера в школах.