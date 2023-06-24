Тамбовская область перенесла выпускные вечера

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил об отмене вечерних массовых мероприятий в регионе.

"Информирую вас, что ситуация в Тамбовской области спокойная. Регион продолжает жить и работать в обычном режиме. Однако для безопасности жителей области, а также с целью избежания возможных внештатных ситуаций принято решение отменить все ранее запланированные вечерние массовые мероприятия. Выпускные вечера переносятся", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

Егоров отметил, что о времени проведения выпускных будет сообщено дополнительно.