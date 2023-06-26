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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Мишустин отметил слаженную работу членов кабмина в связи с событиями 24 июня

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Все члены правительства в день попытки мятежа находились на своих рабочих местах, четко и слаженно действовали для сохранения стабильной ситуации и защиты граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В эти дни страна столкнулась с очередным вызовом. Была совершена попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. Члены правительства находились на своих рабочих местах, под руководством президента действовали четко, слаженно, на всех уровнях сохраняли стабильную ситуацию, чтобы не допустить усугубления обстановки и защитить граждан от всех возникающих возможных угроз", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами РФ.

Он подчеркнул, что "в этих условиях главное - обеспечить суверенитет и независимость нашей страны, безопасность и благополучие граждан".

"Для этого особенно важна консолидация всего общества. Нужно действовать вместе одной командой и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента, принимать выверенные совместные решения для эффективного выполнения задач, которые поставлены главой государства", - заявил Мишустин.

Премьер добавил, что сегодня Россия переживает важный период своей истории. "Против нас направлена практически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. По сути идет борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов на благо своего народа", - сказал он.

Михаил Мишустин правительство
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