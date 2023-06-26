Лавров сообщил о полученных от США сигналах по поводу событий вокруг "Вагнера"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Линн Трейси в ходе контактов с представителями российских властей в воскресенье передала сигналы о непричастности Вашингтона к событиям вокруг ЧВК "Вагнер" и позицию Соединенных Штатов о том, что произошедшее - внутреннее дело России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда вчера посол Соединенных Штатов Трейси общалась с российскими представителями, передавала сигналы - сигналы эти, наверное, не секретные - они заключались, прежде всего, в том, что США тут ни при чем, что Соединенные Штаты надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT в понедельник.

"Было особо подчеркнуто - Соединенные Штаты исходят из того, что все происходящее является внутренним делом Российской Федерации", - добавил он.

Лавров также сообщил, что в минувшие дни провел переговоры с рядом иностранных коллег, однако по их просьбе имена не раскрывает.

"Я тоже провел несколько телефонных разговоров по инициативе моих зарубежных коллег, многие из них высказали те же мысли - солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции", - заявил министр.

По словам главы МИД РФ, его собеседники "просили не говорить об их звонках публично, поэтому мы стараемся этого не делать, мы уважаем их просьбу".

Говоря о роли Минска в урегулировании ситуации, Лавров напомнил, что в минувшую субботу состоялся телефонный разговор президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе этого разговора, отметил министр, стороны решили "постараться разрешить эту ситуацию миром, избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву".

"Это предложение было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен", - сказал Лавров.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, есть ли у российской стороны доказательства того, что ни украинские, ни западные спецслужбы не причастны к событиям 24 июня, министр отметил, что "работает в ведомстве, которое не занимается сбором доказательств о совершаемых противоправных действиях". "Но у нас есть такие структуры, и, уверяю вас, они уже в этом разбираются", - заявил Лавров.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.