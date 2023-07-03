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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Шойгу заявил о снижении наступательного потенциала ВСУ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российским военным удается снижать наступательный потенциал украинских сил, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Наши Вооруженные силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал", - заявил Шойгу в понедельник на селекторном совещании ведомства.

Он также сообщил, что ни на одном из направлений армия Украины не достигла целей.

"В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия", - сказал Шойгу.

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По его словам, несмотря на потери, "украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление".

Шойгу заявил, что Киев пытается компенсировать свою "неспособность обеспечить успех на земле за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".

"Благодаря профессиональным действиям наших военнослужащих удается минимизировать потери среди мирного населения и спасти сотни жизней", - сказал он.

Шойгу в ходе совещания также сообщил, что российские военные уничтожили 16 танков Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях.

"Только на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard", - сказал он.

Глава Минобороны РФ отметил, что количество уничтоженных танков Leopard составляет "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".

"Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около двух с половиной тысяч единиц различного вооружения", - заявил Шойгу.

Кроме того, в июне текущего года силами российской противовоздушной обороны перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотников, сообщил министр обороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны РФ Украина
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