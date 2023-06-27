Плавучее хранилище СПГ "НОВАТЭКа" прибыло к Мурманску

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Плавучее хранилище газа "Саам ПХГ", предназначенное для создания морского перегрузочного комплекса СПГ "НОВАТЭКа", в ночь на 27 июня прибыло в акваторию губы Ура Баренцева моря, сообщил Росморречфлот.

Плавучее хранилище газа "Саам ПХГ" - несамоходное сооружение длиной 400 м, шириной 60 м и осадкой с грузом 12,2 м. Вместимость хранилища СПГ - 360 тыс. куб. м.

Для обеспечения безопасного выполнения операций по постановке и раскреплению ПХГ привлечены лоцманы Мурманского филиала ФГУП "Росморпорт".

После ввода объекта в эксплуатацию Мурманский филиал планирует осуществлять лоцманскую проводку судов, следующих на погрузку-разгрузку к морскому перегрузочному комплексу, а также оказывать навигационные услуги с использованием Системы управления движением судов (СУДС) Кольского залива для обеспечения безопасности мореплавания в районе работы ПХГ.

Для расширения возможностей СУДС Кольского залива в данном районе Мурманским филиалом в настоящее время завершаются строительство автоматизированного радиотехнического поста (АРТП) в губе Ура и его интеграция в состав СУДС Кольского залива.

"НОВАТЭК" сооружает два морских перегрузочных комплекса СПГ на восточной (бухта Бечевинская на Камчатке) и западной (Мурманская обл.) оконечностях арктического маршрута вывоза СПГ со своих предприятий на Ямале. На плавучих терминалах СПГ будет перегружаться с танкеров-газовозов высокого ледового класса на конвенционные газовозы для доставки конечному потребителю.

Губа Ура длиной около 22 км расположена в 9 км к западу от Кольского залива.