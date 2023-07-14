Плавучее хранилище для СПГ-терминала "НОВАТЭКа" прибыло на Камчатку

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Плавучее хранилище газа "Коряк ПХГ" доставлено на участок Бечевинская морского порта Петропавловск-Камчатский буксирным караваном. Об этом сообщает Росморречфлот со ссылкой на ФГБУ "Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки".

Это первое плавучее хранилище газа, доставленное к месту строительства восточного морского перегрузочного комплекса СПГ "НОВАТЭКа" на Камчатке.

"Коряк ПХГ" – несамоходное сооружение длиной 400 м, шириной 60 м и осадкой в грузу 12,2 м. Вместимость – 360 тыс. куб. м. По проекту в состав комплекса входят два ПХГ, говорится в сообщении.

Объект предназначен для обеспечения перегрузки СПГ, доставляемого с северных месторождений РФ по Севморпути газовозами ледового класса в бухту Бечевинская. После перегруза через плавучие хранилища газа на суда-газовозы без ледового усиления партии СПГ будут транспортироваться в Азиатско-Тихоокеанский регион.