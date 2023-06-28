Принят закон об удаленной идентификации банками и блокчейн-платформами РФ иностранных клиентов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет российским банкам и платформам по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) поручать иностранным банкам или организациям финансового рынка проведение идентификации иностранных клиентов.

Документ (№321728-8) был внесен в Госдуму в конце марта, авторы - глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев. Поправки вносятся в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. По мнению авторов, принятие закона необходимо для упрощения обслуживания иностранных лиц, а также для открытия им счетов, в том числе без личного присутствия.

В рамках первого чтения предполагалось, что разрешение на удаленную идентификацию иностранных клиентов получат только российские кредитные организации. В итоговом тексте принятого закона перечень организаций был расширен, удаленную идентификацию нерезидентов в РФ смогут проводить профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением инвестиционных советников), операторы инвестиционной платформы, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также операторы по выпуску ЦФА.

Одновременно принятый закон существенно снижает пороги, при которых операции с иностранными клиентами подлежат в РФ обязательному контролю. В действующем законодательстве нет деления на резидентов и нерезидентов при осуществлении контроля - операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 млн рублей (либо эквивалент в иностранной валюте). В принятом законе уточняется, что операция с денежными средствами на сумму, равную или выше 50 тыс. руб., подлежит обязательному контролю в случае, если она совершается по поручению клиента - иностранного гражданина. При поручении клиента - иностранного юридического лица порог контроля устанавливается в размере 500 тыс. руб. Новые пороги действуют только в случае, если идентификация была проведена удаленно.

Правительство РФ по согласованию с ФСБ и ЦБ утверждает перечень государств, резиденты которых смогут проводить в РФ удаленную идентификацию.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее, в ходе ПМЭФ-2023, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что парламент доработает закон о ЦФА и включит их в перечень экспериментальных правовых режимов для урегулирования расчетов в рамках ВЭД. "Внешнеэкономическая деятельность может стать прорывом, и здесь нам надо упрощать доступ иностранных участников к процессу для того, чтобы они могли участвовать в сделках более активно", - сказал Аксаков.