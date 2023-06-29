В Кремле отказались комментировать состояние здоровья Байдена

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Кремле в связи со словами президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы проигрывает войну "в Ираке", выразили надежду на то, что это была оговорка, что Вашингтон получает информацию из надежных источников, и отказались комментировать состояние здоровья Байдена.

"Разумеется, для всех важно, чтобы США сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего и были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников с тем, чтобы составлять для себя правильную, объективную картину мира. Мы очень в этом заинтересованы, очень внимательно отслеживаем обстановку и очень надеемся, что господин президент имел в виду Украину в ходе вчерашнего заявления", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что же касается информации о состоянии здоровья (Байдена - ИФ), не считаем возможным ее комментировать", - заявил он.