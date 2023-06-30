Два человека погибли при возгорании на территории добывающего подразделения "Татнефти"

СКР возбудил уголовное дело из-за ЧП

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Двое рабочих погибли при возгорании в пустом резервуаре для нефтепродуктов на территории одного из нефтегазодобывающих управлений "Татнефти" в Татарстане, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

"Утром 30 июня 2023 года в Заинском районе республики на территории ПАО "Татнефть" НГДУ "Елховнефть" в результате возгорания, произошедшего во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами, погибли двое рабочих 1976 и 1987 г.р.", - говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

По данным татарстанского управления МЧС РФ, возгорание произошло в находившемся на реконструкции наземном резервуаре на площадке товарного парка в селе Старое Маврино. К моменту прибытия пожарных на место инцидента горело 2 кв. м поверхности резервуара, пожар был потушен за несколько минут.

Комментариями "Татнефти" "Интерфакс" пока не располагает.