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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Что произошло за день: пятница, 30 июня

Перенос МАКС, стрельба в Кишиневе и арест российского хоккеиста в Польше

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Международный авиасалон МАКС перенесли на 2024 год. Организаторы подчеркивают, что также салон будет проведен в 2025 году.

- В Польше по обвинению в шпионаже арестован российский хоккеист. В Варшаве утверждают, что он был членом сети, собиравшей разведданные для РФ, ему грозит до 10 лет тюрьмы. МИД РФ выразил протест Польше и обещает оказать российскому гражданину необходимую помощь.

- Дружественные страны поделились с РФ информацией о копенгагенской встрече по Украине. Как рассказал источник в Кремле, встреча "явно была попыткой поработать со странами, которые занимают близкие к нам позиции по украинскому сюжету, попыткой обработать их".

- В РФ заблокировали сайты изданий медиагруппы "Патриот". Ограничен доступ к сайтам изданий РИА ФАН, "Политика Сегодня", "Экономика Сегодня", "Невские новости" и "Народные новости", которые входят в медиагруппу, попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин.

- Денежное довольствие военных повышается с 1 октября. На 10,5% повышаются оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников. Такое же повышение коснется военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

- Стрельба произошла в аэропорту Кишинева. Погибли двое полицейских. По предварительным данным, гражданину Таджикистана было отказано во въезде в Молдавию. Он отобрал у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек.

- Два человека погибли при возгорании на территории добывающего подразделения "Татнефти". ЧП произошло в Татарстане при возгорании в пустом резервуаре для нефтепродуктов.

- Курс евро поднялся выше 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Доллар поднялся выше 89 руб. также впервые с 29 марта 2022 года.

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