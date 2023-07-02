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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

ФНС с июля вводит электронный документооборот на Госуслугах

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Налогоплательщики из числа физических лиц смогут воспользоваться электронным документооборотом на Госуслугах. Нововведение вступает в силу 1 июля 2023 года. Теперь для того, чтобы получить, а также отправить документы и сведения в налоговые органы, граждане могут применить сервис единого портала госуслуг. Для этого следует направить в Федеральную налоговую службу (ФНС) уведомление о необходимости получения документов с использованием единого портала госуслуг, пишет "Российская газета".

Отказаться от такого порядка обмена документами можно аналогичным способом. Уведомления подписываются усиленной неквалифицированной электронной подписью в установленном правительством РФ порядке.

Перечень документов, которые можно представлять и получать через личный кабинет, определяется налоговым кодексом. Помимо этого, ФНС сможет передавать через портал документы, которые содержат сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну. Однако только после получения его согласия на это.

ФНС
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