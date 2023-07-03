Глава Минобороны РФ заявил, что попытка мятежа не повлияла на действия военных на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Попытка вооруженного мятежа не сказалась на выполнении военнослужащими РФ задач в зоне операции на Украине, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи", - сказал Шойгу на селекторном совещании в понедельник.

По его словам, "попытка дестабилизировать обстановку в России" 23-25 июня провалилась "прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу".