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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Глава Минобороны РФ заявил, что попытка мятежа не повлияла на действия военных на Украине

Глава Минобороны РФ заявил, что попытка мятежа не повлияла на действия военных на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Попытка вооруженного мятежа не сказалась на выполнении военнослужащими РФ задач в зоне операции на Украине, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи", - сказал Шойгу на селекторном совещании в понедельник.

По его словам, "попытка дестабилизировать обстановку в России" 23-25 июня провалилась "прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу".

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны РФ
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