Более 1,5 тыс. машин стоят в пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Многокилометровая пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края за сутки значительно уменьшилась.

Так, по информации регионального министерства ГО и ЧС, ее протяженность во вторник сократилась с 13 до 8 км.

"В пробке стоят более 1,5 тыс. личных авто. Туристические автобусы в сопровождении сотрудников ГИБДД пропускают по второй полосе", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что вдоль трассы развернуто пять пунктов выдачи бутилированной воды, которую подвозят регулярно. Установлены 28 биотуалетов.

На протяжении всей пробки спасатели "Кубань-СПАС" оказывают помощь гражданам. Дежурят пожарные и медики.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что по состоянию на 9:00 пробка через Крымский мост со стороны Краснодарского края сократилась до 4 км, а время ожидания составляет до 2 часов.