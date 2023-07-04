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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Уровень бронирования отелей в Крыму на июль вырос до 52%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Крыму увеличилось число автотуристов, уровень бронирования отдыха в июле превысил 50%, сообщили в Министерстве курортов и туризма региона.

"Средний уровень бронирования на июль 2023 года составляет более 52% и продолжает расти. Отличительной особенностью сезона является короткое плечо бронирования в 1-2 недели до заезда, а также рост объема оплаты размещения после прибытия в гостиницу "со стойки"", - сказал через пресс-службу глава ведомства Вадим Волченко.

По его словам, министерство призывает местных отельеров относиться лояльно и помогать автотуристам, прибывшим с опозданием из-за пробки перед Крымским мостом, обеспечивать заезды без доплат и отмен бронирования.

"В первые дни июля значительно увеличилось количество автотуристов, направляющихся на полуостров, соответственно растет уровень бронирования отелей и санаториев республики", - уточнили в ведомстве.

Километровые пробки начали собираться на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края 29 июня. Утром 3 июля Минтранс Крыма сообщал, что очередь из машин на выезде из Краснодарского края выросла до 13 км, к вечеру она сократилась до 9 км.

В управлении ведомственной охраны федерального Минтранса возникновение очереди объяснили ростом потока машин, направляющихся в Крым, и необходимостью проверять большое количество багажа. Обстоятельства образования очереди начала проверять прокуратура Кубани.

Вадим Волченко Крым Крымский мост
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