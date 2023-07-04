Матвиенко выступает за денатурацию метанола, чтобы исключить отравления людей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Для борьбы со смертельными отравлениями людей метиловым спиртом необходимо проводить его денатурацию, однако этому препятствует мощное лобби, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Для исключения дальнейших смертей и отравлений необходима денатурация метанола, то есть его изменение по вкусу, цвету или запаху. Несмотря на то, что такая возможность подтверждена учеными-химиками, которые работали по нашему обращению, мощное лобби всячески этому противодействует и находит тысячу несуществующих причин", - сказала Матвиенко во вторник на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с сенаторами.

Она сообщила, что, по данным Минздрава, в России более тысячи человек в год страдают от отравления метанолом. По словам Матвиенко, причина в том, что "метанол, который является сильно действующим ядом и производится в объеме 4,5 млн тонн в год для нужд химической промышленности, по вкусу и запаху не отличается от этилового спирта". Поэтому и необходима денатурация.

Кроме того, считает спикер Совета Федерации, требуется передать контроль за производством и оборотом метанола Минпромторгу. Этот вопрос можно решить, но "бюрократическая машина с участием заинтересованных лиц не даёт двигаться в правильном направлении", отметила Матвиенко.