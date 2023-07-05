Голикова в среду сообщит сенаторам о реализации соцполитики в условиях новых вызовов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщит о реализации социальной политики в условиях новых вызовов на заседании Совета Федерации в среду.

Она выступит с докладом в рамках "правительственного часа" и ответит на вопросы парламентариев.

В повестку заседания также включены поправки, предложенные сенаторами и направленные на повышение эффективности организованных торгов национальными валютами, а также механизма осуществления расчетов в национальных валютах. Кроме того, Совфед рассмотрит поправки, касающиеся совершенствования деятельности бюро кредитных историй, и изменения, направленные на усиление контроля за деятельностью платежных агентов.

Кроме того, сенаторы обсудят ряд президентских законов, в частности о ратификации Соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Наконец, верхняя палата российского парламента рассмотрит закон, касающийся отчуждения лома и отходов цветных или черных металлов, который ранее был отклонен сенаторами, а затем доработан согласительной комиссией и принят Госдумой в новой редакции.