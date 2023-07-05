Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Голикова в среду сообщит сенаторам о реализации соцполитики в условиях новых вызовов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщит о реализации социальной политики в условиях новых вызовов на заседании Совета Федерации в среду.

Она выступит с докладом в рамках "правительственного часа" и ответит на вопросы парламентариев.

В повестку заседания также включены поправки, предложенные сенаторами и направленные на повышение эффективности организованных торгов национальными валютами, а также механизма осуществления расчетов в национальных валютах. Кроме того, Совфед рассмотрит поправки, касающиеся совершенствования деятельности бюро кредитных историй, и изменения, направленные на усиление контроля за деятельностью платежных агентов.

Кроме того, сенаторы обсудят ряд президентских законов, в частности о ратификации Соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Наконец, верхняя палата российского парламента рассмотрит закон, касающийся отчуждения лома и отходов цветных или черных металлов, который ранее был отклонен сенаторами, а затем доработан согласительной комиссией и принят Госдумой в новой редакции.

Татьяна Голикова Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек погиб в результате украинских ударов по Макеевке

Путин заявил, что экономика России развивается лучше прогнозов

Более 20 человек пострадали в результате украинских ударов по Макеевке

Что произошло за день: вторник, 4 июля

МВД Чечни начало проверку в связи с нападением на журналистку и адвоката

Медведев заявил о зачислении на контракт в армию в июне до 1400 человек в день

Медведев заявил о зачислении на контракт в армию в июне до 1400 человек в день

Кадыров поручил компетентным службам установить личности напавших на журналистку Милашину

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Камчатском крае

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Камчатском крае

Глава СКР поручил провести проверку в связи с нападением на журналистку и адвоката в Чечне

МИД назвал "заведомо непроходной" идею создания "дочки" РСХБ для подключения к SWIFT

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });