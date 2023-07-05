Замглавы крымского УФСИН и руководитель СИЗО задержаны по делу о коррупции

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Первый заместитель начальника УФСИН по Крыму и Севастополю, исполняющий обязанности начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1 стали фигурантами уголовного дела о получении взяток, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам в среду.

"Им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Еще один фигурант уголовного дела - жительница Санкт-Петербурга - подозревается в даче взяток должностным лицам", - сказала она.

Директор петербургской фирмы организовала интернет-магазин товаров для нужд заключенных. Первый заместитель начальника УФСИН подозревается в том, что вместе с некоторыми подчиненными получал от предпринимательницы взятки за покровительство и провоз бандеролей без досмотра.

Преступление выявили сотрудники крымского УФСБ. Замначальника УФСИН и директора фирмы задержали накануне в Петербурге, их этапируют в Симферополь. Отмечается, что вину они признали. Замначальника СИЗО-1 и и. о. начальника СИЗО-2 задержали в крымской столице.