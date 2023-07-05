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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Пробок на Крымском мосту со стороны Кубани и Крыма уже нет

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Очереди на въезде на Крымский мост отсутствуют и со стороны Кубани, и со стороны Крыма, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"По поручению главы республики Крым Аксенова С.В. нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет", - написал министр в телеграм-канале и опубликовал подтверждающее фото.

Спустя 40 минут Лукашенко отчитался об отсутствии пробки со стороны Краснодарского края.

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"Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет", - сообщил он и опубликовал фотографию, на которой видно, что скопления автомобилей перед досмотровым комплексом нет.

Во вторник на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что по состоянию на 14:00 пробка на Крымский мост фактически отсутствует, проезда со стороны Кубани ожидали 100 транспортных средств, время ожидания - до 30 минут.

Пробка на Крымский мост возникла в субботу, в пике в выходные она доходила до 13 км.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".

Краснодарский край Крымский мост Крым
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