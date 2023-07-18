Американская экологическая НПО Wild Salmon Center признана нежелательной в России

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность американской НПО Wild Salmon Center.

Такое решение было принято по результатам проверки Генпрокуратурой, сообщили во вторник в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что финансирование организации "осуществляется из средств частных коммерческих и некоммерческих структур, в том числе корпорации Google, а также со стороны американских правительственных структур (министерства торговли США, министерства сельского хозяйства США, министерства внутренних дел США)".

"Декларируемой целью организации является "сохранение тихоокеанского лосося", - проинформировали в прокуратуре.

При этом, считают российские прокуроры, "деятельность WSC в Российской Федерации используется в качестве прикрытия при реализации проектов, направленных на сковывание экономического развития России".

Так, заявляют в надзорном ведомстве, организацией продвигались якобы полезные инициативы по созданию на территории Дальнего Востока особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) "с целью вывода из пользования данных территорий, ограничения рыбного промысла для российских промышленных компаний и блокировки газо- и нефтедобывающих отраслей на территории Сахалинской области в интересах иностранных неправительственных компаний и лиц".

"Аналогичные инициативы по созданию ООПТ при поддержке российских некоммерческих организаций продвигаются организацией на территории Хабаровского края. WSC оказывала финансовую поддержку российской некоммерческой организации "Экологическая вахта Сахалина" (включена в реестр иностранных агентов)", - сообщает Генпрокуратура.

Таким образом, подчеркнули в ведомстве, "формально выступая за охрану природы, организация вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере".