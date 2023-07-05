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Думе предложили снизить риск субсидиарной ответственности главам предприятий ЖКХ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Критерии для возбуждения дел о банкротстве управляющих многоквартирными домами и ресурсоснабжающими организациями предлагается ужесточить, а руководителей этих предприятий освободить от риска привлечения к субсидиарной ответственности за несвоевременное инициирование дела о несостоятельности.

Об этом говорится в законопроекте № 395351-8, который в Госдуму внесло Законодательное собрание Петербурга.

Закс предлагает для управляющих компаний вдвое - с трех до шести месяцев - увеличить минимальный порог просрочки обязательств, когда кредиторы могут обращаться с заявлениями об их несостоятельности. Проект также вводит дополнительное требование к минимальной сумме долга кандидата в банкроты - она, как и сейчас, должна составлять как минимум 300 тыс. рублей, но при этом быть не менее 1/6 от суммы всей выручки организации за последние 12 месяцев.

Для компаний-субъектов естественных монополий вводится аналогичный критерий - сумма просрочки должна составлять не менее 1/6 от суммы всей выручки организации за последние 12 месяцев. Действующие требования: сумма долга как минимум 1 млн рублей и просрочка исполнения обязательств не менее полугода - сохраняются.

Кроме того, Закс предлагает не привлекать к субсидиарной ответственности руководителей ресурсоснабжающих организаций и компаний, управляющих многоквартирными домами, за неисполнение обязанности по своевременному инициированию дела о несостоятельности. Необходимость этого авторы инициативы объясняют тем, что "любой из руководителей огромного количества муниципальных котельных Ленинградской области, большинства управляющих организаций, в том числе всех подконтрольных Жилищному комитету администрации Петербурга, в случае возбуждения исков о банкротстве их предприятий, рискуют ответить за долги этих организаций своим личным имуществом".

В подтверждение они ссылаются на опубликованные на сайте ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" данные на 1 мая 2023 года, в соответствии с которыми суммарная задолженность исполнителей коммунальных услуг составляет около 13 млрд рублей. "Из 34 управляющих организаций, подконтрольных Жилищному комитету Администрации Санкт-Петербурга под признаки банкротства, установленные действующим законодательством, подпадают 32 юридических лица", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

ЖКХ Петербург Госдума Ленинградская область
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