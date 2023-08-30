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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Думе предложили уточнить проект об освобождении от субсидиарной ответственности глав предприятий ЖКХ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Правовое управление Госдумы предложило депутатам скорректировать законопроект, который освобождает от субсидиарной ответственности руководителей ресурсоснабжающих организаций и компаний, управляющих многоквартирными домами, вовремя не инициировавших дело о несостоятельности этих структур.

Соответствующие законопроект (№395351-8) в июле 2023 года внесло в Госдуму Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Авторы документа предложили указать, что на руководителей упомянутых организаций не распространяется статья 61.12 закона о банкротстве. Она предусматривает субсидиарную ответственность по долгам предприятий-банкротов для их руководителей, которые своевременно не обратились в суд с заявлением о банкротстве.

Необходимость этого авторы инициативы объясняют тем, что "любой из руководителей огромного количества муниципальных котельных Ленинградской области, большинства управляющих организаций, в том числе всех подконтрольных Жилищному комитету Администрации Санкт-Петербурга, в случае возбуждения исков о банкротстве их предприятий рискуют ответить за долги этих организаций своим личным имуществом".

Предлагаемые изменения, по мнению авторов проекта, позволят минимизировать риски привлечения к субсидиарной ответственности для добросовестно исполняющих свои обязанности руководителей.

Однако правовое управление Госдумы обратило внимание, что в тексте проекта нет упоминания о добросовестности руководителя как обязательном условии для освобождения от ответственности. "В проектируемом изменении статьи 61.12 федерального закона об исключении субсидиарной ответственности отсутствует положение о наличии добросовестности", - говорится в заключении управления на законопроект.

Госдума
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