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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:54

Уроженец Египта задержан в Ульяновске по подозрению в осквернении Корана

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и УФСБ задержали в Ульяновской области уроженца Египта, подозреваемого в осквернении Корана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД в четверг.

По словам собеседника агентства, ранее в интернете появилось видео, "на котором мужчина осквернил своими действиями Коран, а также высказывался негативно в отношении религии ислам".

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ульяновской области совместно с УФСБ России по Ульяновской области гражданин был установлен и задержан. Им оказался уроженец Арабской Республики Египет, 1995 года рождения. Свои действия он совершил на территории Ульяновска", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что задержанный не является гражданином РФ.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

О данном факте также сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. "В сети появилось видео, на котором иностранный гражданин совершает кощунственные действия в отношении священной для мусульман книги Коран. По предварительным данным, провокатор находился на территории Ульяновска. Сейчас этим вопиющим случаем занимаются наши правоохранители. Преступника задержали", - написал он в своем телеграм-канале.

Египет Ульяновск Коран МВД РФ
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