Папа Римский раскритиковал акцию с сожжением Корана в Стокгольме

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Папа Римский Франциск в понедельник осудил акцию сожжения Корана в Швеции, заявив, что такие действия нельзя оправдывать свободой слова, сообщают западные СМИ.

"Любую книгу, которую считают священной, следует уважать, а также уважать тех, кто верит в то, что в ней написано", - приводят СМИ слова понтифика.

"Свободу слова никогда не следует использовать в качестве способа выражать презрение к другим и допускать то, что отвергается и осуждается", - заявил он.

Папа Римский добавил, что подобные действия вызывают у него "злость и отвращение".

Ранее сообщалось, что полиция Швеции разрешила активистам провести 28 июня акцию протеста близ крупнейшей мечети Стокгольма. Один из участников шествия - 37-летний выходец из Ирака - сжег несколько страниц Корана перед самой большой мечетью шведской столицы.

Власти ряда стран ближневосточного региона, в том числе Турция, раскритиковали

акцию сожжения Корана, назвав этот акт провокацией. По данным западных СМИ, накануне в Организации исламского сотрудничества (OIC) заявили, что необходимы коллективные меры для предотвращения актов осквернения Корана, а также призвали использовать международное для прекращения религиозной ненависти.

Турция - одна из двух стран, еще не ратифицировавших вступление Швеции в НАТО. Одной из претензий Анкары к Стокгольму стали как раз антиисламские акции в Швеции. При этом шведские власти выдавали разрешение на проведение подобных акций.