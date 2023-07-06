СКР возбудил уголовное дело после осквернения Корана иностранцем в Ульяновске

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих после осквернения Корана иностранным гражданином, сообщает региональное СУ СКР в четверг.

"Установлен и задержан 28-летний гражданин иностранного государства, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 июля 2023 года подозреваемый на пешеходном мосту через реку Свияга в Ульяновске "совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих - растоптал Коран, выбросил его в реку и облил алкогольным напитком", говорится в сообщении.

При этом он сделал видеозапись, которую затем выложил в интернете, добавляет СУ СКР.

Следователь будет ходатайствовать об аресте подозреваемого. В рамках уголовного дела проводятся обыски по месту жительства фигуранта.

Ранее со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ульяновской области сообщалось, что сотрудники полиции и УФСБ задержали в Ульяновске уроженца Египта, 1995 года рождения. На выложенном в интернете видео запечатлено, как он "осквернил своими действиями Коран, а также высказывался негативно в отношении религии ислам".

О данном факте также сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских и выразил уверенность, что действиям задержанного "дадут самую жесткую правовую оценку".