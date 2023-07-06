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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Обвиняемые в покушении на замглавы Херсонской области осуждены на 23 и 24 года

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор гражданам Украины Юрию Доманчуку и Виталию Скакуну по делу о покушении на первого заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать виновными. Назначить Скакуну 24 года колонии, Доманчуку - 23 года колонии", - сказал судья. Отбывать наказание обоим предстоит в колонии строгого режима.

Подельники осуждены по ч.4 ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч.4 ст.222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт).

12 декабря 2022 года стало известно о ранении первого замгубернатора Херсонской области Булюка в результате подрыва автомобиля. Его водитель погиб на месте. Покушение на чиновника было совершено во время его рабочей поездки в город.

По данным официального сайта администрации Херсонской области, Булюк курировал вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.

Херсонская область Виталий Булюк Юрий Доманчук Виталий Скакун
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