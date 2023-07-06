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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Захарова опровергла сообщения о секретных переговорах Лаврова с экс-чиновниками США

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали дезинформацией сообщения СМИ о секретных переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с бывшими американскими чиновниками.

"Это дезинформация", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам в четверг.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что в апреле состоялись секретные переговоры главы МИД РФ с группой высокопоставленных экс-чиновников США.

МИД РФ Мария Захарова США Сергей Лавров
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