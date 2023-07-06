Захарова опровергла сообщения о секретных переговорах Лаврова с экс-чиновниками США
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали дезинформацией сообщения СМИ о секретных переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с бывшими американскими чиновниками.
"Это дезинформация", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам в четверг.
Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что в апреле состоялись секретные переговоры главы МИД РФ с группой высокопоставленных экс-чиновников США.