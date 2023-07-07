Минцифры не рассматривает господдержку телеком-операторов для модернизации их оборудования

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в настоящее время не видит необходимости в бюджетной поддержке операторов связи в части модернизации их телеком-оборудования, сообщил глава министерства Максут Шадаев журналистам в кулуарах форума "Строим цифровой регион" в пятницу.

"У нас тарифы нерегулируемые, поэтому операторы имеют возможность в рамках существующей конкуренции тарифы индексировать", - сказал Шадаев.

На вопрос журналистов о том, планируется ли выделять субсидии операторам на модернизацию сетей, Шадаев ответил отрицательно. "Нет, бюджетной поддержки не планируется", - сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время перед министерством стоит задача обеспечить экономическую доступность связи для населения, при этом также необходимо учесть интересы операторов по модернизации сетей и переходу на новые технологии. "Будем искать баланс и ФАС нам поможет в этом", - сказал Шадаев.

В конце июня текущего года издание "Коммерсантъ" сообщило, что операторы мобильной связи попросили правительство РФ разрешить им ежегодно поднимать тарифы на связь на уровне, превышающем инфляцию на 5%. Операторам это необходимо для того, чтобы иметь возможность модернизировать сети и обеспечить их стабильную работу.

Со ссылкой на Минцифры издание сообщало, что индексация тарифов возможна при выполнении нескольких условий. Так, операторы должны обеспечить дифференцированный подход, который гарантирует доступность услуг связи для всего населения. Кроме того, рост тарифов должен быть плавным и поэтапным. Также правительство может потребовать у операторов подписать обязующие инвестиционные соглашения, отмечало издание.