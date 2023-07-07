Шесть человек погибли при взрыве на заводе в Самарской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на заводе по производству химической продукции и взрывчатых веществ АО "Промсинтез" (Чапаевск, Самарская область), шесть человек погибли, еще двое пострадали, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

В пресс-службе управления СКР по Самарской области сообщили, что на место происшествия выехали представители следственных органов. При этом в ведомстве не подтвердили, но и не опровергли информацию о случившемся.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с инцидентом.

АО "Промсинтез" создано в 1997 году на базе ОАО "Полимер" как предприятие по производству взрывчатых веществ. В 1998 году запущено производство нитробензола, который является основой для изготовления анилина, красителей, полимеров. В 2003 году предприятие освоило выпуск патронированных эмульсионных взрывчатых веществ.