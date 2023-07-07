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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Путин обсудил с членами Совбеза РФ меры противодействия санкциям

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ меры по противодействию санкциям.

"Мы обсудим сегодня те меры, которые мы принимаем и должны принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

И добавил: "До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен, ничего и не получится. Но надо быть в курсе происходящих событий, поэтому давайте пообсуждаем все эти вопросы".

После вступительной речи президент попросил первым выступить министра иностранных дел Сергея Лаврова и передал ему слово.

Владимир Путин Совбез РФ
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