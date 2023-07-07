КС предписал судам учитывать семьи иностранцев при назначении длительного запрета на въезд

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Нарушение миграционных сроков пребывания в отсутствие других оснований для запрета на въезд в Россию не может иметь превалирующего значения для суда без учета возможных негативных последствий для российской семьи иностранца, к такому выводу пришел Конституционный суд РФ.

Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте суда.

Поводом к проверке статьи 27 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" стала жалоба гражданина Нигерии, футболиста Краснодарской краевой любительской футбольной лиги Муджиба Акинеми. Нигериец прибыл в Россию в 2018 году на основании многократной визы, устанавливающей суммарный срок пребывания в 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. В 2021 году управление по вопросам миграции МВД обнаружило, что Акинеми существенно превысил законный срок, за что тот был оштрафован судом на 2,5 тыс. рублей.

Выдворять по суду его не стали, так как на тот момент действовали коронавирусные ограничения. Впоследствии на основании оспариваемой нормы Акинеми запретили въезд в РФ до 2031 года. При этом не было учтено наличие у него в России жены и ребенка - граждан РФ, единственным кормильцем которых он является.

Конституционный суд счел, что оспариваемая норма соответствует Основному закону, однако дело заявителя подлежит пересмотру. При этом КС указал, что уже обращался к вопросам запрета на въезд в РФ иностранцу, превысившему срок пребывания, когда ранее суд решил не назначать ему административное выдворение.

КС отметил, что запрет на въезд является административной мерой принуждения, он не тождествен привлечению к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и не обусловлен применением или неприменением выдворения. Цель же такой меры - предупредить совершение иностранцем новых правонарушений, и для запрета въезда уполномоченный орган должен оценить, среди прочего, его семейное положение.

Суд при проверке этого решения обязан учесть и выводы в административном деле, и данные о личности заявителя, его семейном положении и о допустимости выдворения.

При этом, полагает КС, суд не может оценивать решение органа исполнительной власти о запрете въезда в РФ только на основании формальных предписаний закона, а обязан самостоятельно решить, допустим ли такой запрет с учетом негативных последствий семейной жизни иностранца. Иной подход означал бы нарушение права на судебную защиту, гарантированную Конституцией.

"Когда длительный запрет иностранному гражданину на въезд в РФ связан исключительно с нарушением срока пребывания в РФ, и иные основания для такого запрета судом не установлены, цели соблюдения миграционных правил (...) не могут рассматриваться судом как превалирующие, если запрет с очевидностью лишит иностранного гражданина возможности реализовать свои родительские права в отношении несовершеннолетних детей или заботиться о членах своей семьи и о других близких родственниках, нуждающихся в заботе и реально ее от него получавших, при невозможности либо затруднительности воссоединения семьи на территории другого государства", - говорится в документе.

Эта распространяется и на случаи, когда запрету въезда предшествовал судебный акт, которым административное выдворение к иностранцу не применялось в связи с иными обстоятельствами, например, как в деле заявителя.

Решение суда об отмене запрета на въезд по подобным гуманитарным основаниям не снимает с иностранца обязанности оформить свой статус, в дальнейшем уважать российский правопорядок и соблюдать миграционные правила, постановил КС.