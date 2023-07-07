Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за рыбной продукцией из Японии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор усилил контроль за продукцией из рыбы и морепродуктов, произведенных в Японии, после сообщений о намерении страны начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся для охлаждения реакторов на японской АЭС "Фукусима-1".

"С целью недопущения поступления в оборот на территорию РФ водных биоресурсов и продукции из них (рыба, рыбные продукты, морепродукты и т.д.), произведенных в Японии с повышенным содержанием радионуклидов, Роспотребнадзором дано поручение территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в РФ вышеуказанной продукции, а также контроль в обороте", - сообщили журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что "по имеющейся в СМИ информации, Япония заявила о своем намерении начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся для охлаждения реакторов на японской АЭС "Фукусима-1"".

В ведомстве сообщили, что в настоящее время поставка пищевой продукции из Японии разрешена при наличии декларации, выданной уполномоченным компетентным органом этой страны, которая подтверждает содержание радиоактивных веществ в ней на уровне ниже нормативов, установленных действующим законодательством, и приложением к декларации справки о результатах содержания радиоактивного цезия.