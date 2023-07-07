Улицы Омска затопило из-за дождя

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сильный ливень с градом привели к подтоплению нескольких улиц в Омске.

Жители города делились в соцсетях видеороликами и фото, на которых видно, как затопило, в частности, улицу Ленина и прилегающие к ней улицы. Сообщается, что не работают трамваи, затоплены подземные переходы в центре города, вода проникает в магазины и торговые центры. На улице Декабристов сильный ветер вырвал с корнем большое дерево, которое, повредив, асфальт, упало на несколько автомобилей.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале написал, что все коммунальные службы города работают в особом режиме.

"Для устранения последствий непогоды задействована вся техника дорожно-коммунальных служб города. На откачке воды работают десять АС-бочек управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также иные специализированные машины. В подземных переходах подключены насосы", - говорится в сообщении.

Также, по его словам, активно идет ремонт и восстановление работы светофоров. Шелест добавил, что в ночь на субботу в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий будут привлечены дополнительные аварийные бригады.