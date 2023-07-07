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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Почти 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за ночь

Почти 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за ночь
Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Москве начались грозы.

"По прогнозам синоптиков, в отдельных районах столицы за ночь может выпасть до 14 мм осадков. Это почти 20% месячной нормы", - сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства и заверил, что для в городе дежурят бригады ГУП "Мосводосток", которые должны обеспечить быстрый пропуск воды в водостоки.

Месячная норма осадков июля в Москве - 84 мм.

В мэрии предупредили москвичей о возможных порывах ветра до 20 м/с в ближайшие сутки и призвали быть предельно внимательны на улице в непогоду ночью и на следующий день.

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