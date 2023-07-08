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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

В Волгоградской области произошел крупный пожар в производственном здании

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пожарные в субботу вечером приступили к тушению возгорания на территории производственного здания в Волгоградской области, сообщил телеграм-канал МЧС России.

Площадь пожара - 1000 квадратных метров, говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении огня задействованы более 30 человек и 11 единиц техники.

На месте возгорания в Волжском создан оперативный штаб, горит мебельный цех, сообщает мэрия города.

"На улице Портовой горит мебельный цех. Тушению огня мешает ветер. На месте создан штаб. Работают пожарные расчеты. Угрозы распространения огня на другие строения нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии Волжского.

Волгоградская область
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