Возгорание в мебельном цехе в Волгоградской области локализовано

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в мебельном цехе в Волжском в Волгоградской области, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале.

"Тушение пожара продолжается, огонь локализован", - говорится в сообщении.

Отменяется, что по данным МЧС, пострадавших нет.

Ранее сообщалось о пожаре в мебельном цехе на улице Портовой в Волжском. В борьбе с огнем задействованы более 30 человек и 11 единиц техники. На месте пожара создан оперативный штаб.