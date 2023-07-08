Возгорание в мебельном цехе в Волгоградской области локализовано
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в мебельном цехе в Волжском в Волгоградской области, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале.
"Тушение пожара продолжается, огонь локализован", - говорится в сообщении.
Отменяется, что по данным МЧС, пострадавших нет.
Ранее сообщалось о пожаре в мебельном цехе на улице Портовой в Волжском. В борьбе с огнем задействованы более 30 человек и 11 единиц техники. На месте пожара создан оперативный штаб.