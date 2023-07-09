Наблюдатели от ЦИК РФ не нашли проблем с организацией голосования в Узбекистане

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Наблюдатели от Центризбиркома России посетили свыше 20 избирательных участков в Самарканде и Ташкенте на выборах президента Узбекистана; замечаний к организации голосования не фиксируется, говорится в сообщении в телеграм-канале ЦИК РФ в воскресенье.

Как отметил замглавы Центризбиркома России, наблюдатель от комиссии Николай Булаев, избиратели голосуют активно. На выборах применяется система электронного контроля за посещением избирательных участков. Это, по его словам, дает возможность исключить двойное голосование.

"В целом я не увидел ничего такого, что могло бы с моей стороны повлечь какие-то замечания к организации голосования", - сказал Булаев, его слова привели в сообщении.

Член ЦИК РФ Людмила Маркина, которая также является наблюдателем от комиссии, заявила, что "на участках работает информационная система, с помощью которой любой человек может проверить, есть ли он в списке избирателей". В свою очередь участковая комиссия, по ее словам, видит, не проголосовал ли избиратель уже на другом избирательном участке.

В воскресенье в Узбекистане проходят внеочередные президентские выборы. Избирательные участки в стране открылись в 8:00 по местному времени (6:00 по Москве) и закроются в 20:00 (18:00 по Москве).

По данным ЦИК Узбекистана, на 13:00 по местному времени (11:00 по Москве) в голосовании на президентских выборах приняли участие более 52,16% зарегистрированных избирателей.