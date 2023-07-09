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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Узбекистане в 20:00 по местному времени (18:00 по Москве) завершилось голосование на выборах президента - закрылись все избирательные участки, работавшие по всей стране с 8 часов утра, сообщили в пресс-центре ЦИК страны.

В ЦИК отметили, что пока еще работают некоторые из 39 участков, образованные за рубежом.

Благодаря высокой активности избирателей уже к 11:00 часов утра (09:00 по Москве) выборы были признаны состоявшимися, а к обеду явка превысила 50 процентов.

По данным ЦИК республики, за три часа до закрытия избирательных участков (17:00 местного времени) явка составила 69,85% или 13 459 677 избирателей из числа внесенных в списки для голосования.

На брифингах в течение дня глава Центризбиркома республики Зайниддин Низамходжаев, представители Генпрокуратуры и МВД заявляли, что выборы в основном проходят без нарушений избирательного законодательства, при большой активности граждан.

Узбекистан
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